Uccise il figlio di 11 mesi, prosciolta mamma di Voghera: era incapace di intendere e volere

Voghera (Pavia), 17 aprile 2025 – Era incapace di intendere e volere al momento dei fatti. Per questo motivo Elisa Roveda, 44 anni, è stata prosciolta dall’accusa di omicidio per la morte, il 14 luglio del 2023, di suo figlio di appena 11 mesi all’interno della casa di famiglia in via Mezzana. Il bimbo era morto per asfissia, probabilmente soffocato con un cuscino.

A distanza di quasi due anni dalla tragedia familiare, Roveda è stata prosciolta. Questa la conclusione alla quale è giunto il Giudice per l'udienza preliminare di Pavia, in base all'esito della perizia psichiatrica disposta dal Tribunale. La donna, secondo quanto è emerso, soffriva di una grave forma di depressione post parto. La Procura invece aveva chiesto il rinvio a giudizio.

La tragedia

La mattina in cui si è consumata il dramma, Elisa Roveda era rimasta da sola in casa con il figlio per un’ora, tra l’uscita di casa del marito, per andare al lavoro, e l’arrivo della nonna del piccolo. Sono bastati 60 minuti, forse meno, perché si consumasse la tragedia familiare. La donna già da tempo era in cura per problemi depressivi. Quando nell'abitazione arrivarono i soccorritori, per il bimbo non c'era più nulla da fare. La donna dichiarò agli investigatori di non ricordare nulla di quanto era successo. La donna era stata trasferita per accertamenti al policlinico San Matteo e ricoverata in Psichiatria, sotto choc.

La 44enne e il marito avevano faticato molto per avere un figlio. “Erano cinque anni che volevano questo bambino”, aveva ricordato una vicina di casa di Elisa Roveda subito dopo la morte del piccolo. La donna aveva raccontato che Elisa ultimamente era stanca e per questo aveva preso una pausa dal lavoro.