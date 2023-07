Elisa Roveda, il piccolo Luca “cercato per 5 anni” e la tragedia che ha scosso Voghera

L’arrivo del piccolo Luca, poco meno di un anno fa, in casa Baiardi sembrava aver sigillato il sogno di papà Maurizio, autista presso una ditta, e di mamma Elisa Roveda, 44 anni, impiegata presso uno studio contabile a Voghera. Nessuno avrebbe mai immaginato il tragico epilogo di stamattina, quando il piccolo Luca è stato strangolato e ucciso dalla donna che gli ha dato la vita e che lo aveva a lungo desiderato.

I carabinieri fuori della casa di Voghera

Per cinque anni la coppia, sposata dal 2017 ma già convivente nella stessa casa di via Mezzana, ha inseguito il sogno di completare la famiglia con un l'arrivo di un figlio. La gravidanza è arrivata solo nel 2021, accolta come un dono, il più bello e inestimabile. Anche per questo nessuno dei vicini avrebbe mai immaginato che in quell’abitazione si potesse consumare una tragedia tanto grande. La famiglia sembrava infatti felice, come raccontano i vicini che conoscevano i coniugi Baiardi.

Da un paio di mesi però sembra che Elisa avesse iniziato ad accusare dei problemi psichici. “Aveva paura a restare da sola in casa, non voleva più guidare l’auto né recarsi al lavoro” racconta il padre della 44enne. Anche per questo si era presa una pausa dal lavoro e i familiari, in primis la mamma di Elisa e il marito, ma anche una zia, avevano organizzato una “staffetta” per non lasciarla mai sola in casa. Elisa era anche stata da uno psicologo privato che aveva iniziato a seguirla, ma sembra che non si fosse mai rivolta ai servizi sociali né tanto meno avesse mai dato segni di squilibrio o manifestato scatti d’ira nei confronti del figlioletto.

La donna, che ancora non si è ripresa del tutto dallo choc è costantemente monitorata nel reparto di Psichiatria del policlinico San Matteo, dov’è ricoverata. Con lei anche il magistrato di turno, che attende di poter sentire la sua versione dei fatti e capire cosa sia realmente accaduto stamattina in quel breve lasso di tempo in cui Elisa è rimasta da sola a casa con il piccolo Luca. Il timore ora è che, rendendosi conto dell’accaduto, la 44enne possa compiere un gesto disperato.

Sotto choc un’intera comunità. Elisa Roveda abitava da molti anni a Voghera, dove si era trasferita da Romagnese. Schiva e gentile, come la descrive chi la conosce dai tempi della scuola, amava quel bambino a lungo desiderato e niente, fino a stamattina, avrebbe lasciato supporre che potesse in qualche modo fargli del male. “Sembravano il ritratto della felicità” sottolineano alcuni vicini di casa della coppia. Una felicità spezzata in un tragico mattino di metà luglio.