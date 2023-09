Voghera, tenta di rubare un veicolo nella zona dell'Autoporto: arrestato 18enne

Voghera (Pavia), 9 settembre 2023 - I carabinieri lo hanno notato mentre si allontanava velocemente, in piena notte, da un esercizio commerciale già colpito da precedenti furti. B.G.S., 18enne romeno residente a Voghera, è stato arrestato in flagranza, accusato dei reati di tentato furto e anche di porto abusivo di armi, perché trovato in possesso di un coltello a serramanico.

E' successo nella notte tra ieri, venerdì, e oggi sabato 9 settembre, nei pressi dell'Autoporto di Voghera, a fianco della stazione ferroviaria. Una zona da sempre ritenuta particolarmente sensibile e per questo oggetto di controlli continui, soprattutto dopo che per due volte nell'arco di un mese ignoti si erano introdotti negli uffici di una società di spedizioni, all'interno proprio dell'Autoporto, rompendo una finestra e portando via soldi in contanti.

Questa volta i militari, sorpreso e bloccato il presunto fuggitivo, hanno immediatamente acquisito e visionato le immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale dal quale il sospettato si stava allontanando con troppa fretta. Ed è stato così accertato che proprio il 18enne, immortalato nelle riprese delle telecamere, dopo essersi introdotto con effrazione, aveva cercato di rubare un veicolo che era custodito all'interno, senza però riuscirci e fuggendo dunque a mani vuote.