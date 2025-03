Violoncellista di 14 anni al primo singolo

Da oggi sarà in radio "Nuvole", il singolo d’esordio della giovane cantautrice e violoncellista pavese Diletta Fosso. La quattordicenne che frequenta il conservatorio di musica Vittadini e il liceo linguistico Cairoli di Pavia suona da quando aveva 4 anni e fonde in modo originale la formazione classica con la passione per la musica pop e cantautorale. "Nuvole" è una canzone che parla di equilibrio, quell’equilibrio fragile e instabile che tutti, prima o poi, ci troviamo a cercare", ha detto Diletta autrice del brano prodotto da Davide Maggioni e Paolo Fosso. Il violoncello guida l’arrangiamento con un suono caldo e vibrante.