Violento schianto sulla “Bergamina“. Tre in ospedale

AGNADELLO (Cremona)

Scontro sulla provinciale 90 “Bergamina” con quattro persone coinvolte di cui tre rimasti feriti. Ieri poco prima delle sei un giovane cremasco di 21 anni proveniente con la sua Polo da Agnadello e diretto a Pandino non si è accorto che una Renault Megane stava svoltando a sinistra e che non si è fermata per dargli la precedenza e l’ha centrata. A Bordo della Megane c’erano due donne e un uomo residenti a Lodi. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi con due ambulanze della Croce Bianca di Rivolta d’Adda e della Croce Rossa di Treviglio e l’auto medica. Il 21enne alla guida della Polo è stato portato al Policlinico di Milano in codice giallo, mentre le tre persone a bordo della Megane sono state prese in carico dai soccorritori. In particolare una donna di 24 anni che viaggiava sul sedile posteriore ha presentato ferite alla testa e al busto e il medico ha deciso di chiamare un’eliambulanza che si è alzata da Como per farla trasportare nell’ospedale San Raffaele di Milano dove è stata ricoverata in codice giallo. Illesa la conducente di 19 anni, in ospedale al San Gerardo di Monza, la terza persona, di 34 anni, lodigiana. Sul posto sono stati fatti intervenire anche i vigili del fuoco di Crema che hanno dovuto liberare dalle lamiere una persona, rimasta intrappolata nella Megane. Nessuna delle tre ricoverate è in condizioni preoccupanti. I rilievi sono a cura dei carabinieri e la strada è rimasta chiusa per consentire prima i soccorsi e poi la rimozione delle auto.

Pier Giorgio Ruggeri