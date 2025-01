Violate le porte di due cantine. Spariscono generi alimentari

Riescono a entrare nelle cantine, non in un appartamento. Ladri in azione nel quartiere Pavia Est, anche se le modalità differenti dei colpi non sembrano portare la firma degli stessi malviventi. In via Francana, ignoti si sono introdotti, probabilmente di notte, anche se l’incursione è stata scoperta solo il giorno successivo, nelle cantine di un condominio. Hanno forzato prima la porta dalla quale si accede al seminterrato e poi le serrature di due cantine, portando via quel poco che hanno trovato, più che altro scorte di alimenti in scatola, ma nulla di particolare valore.

Nelle ultime settimane si sono registrati altri simili furti, sempre nelle cantine, anche a Casorate Primo e a Vigevano, ma sembra poco probabile che si possa trattare di una stessa banda itinerante per colpi di tale basso profilo. In via Edoardo Camera, invece, domenica sera, al rientro dal fine settimana trascorso fuori città già da venerdì, i proprietari di un appartamento hanno trovato forzate le inferriate di una finestra. I ladri non erano però riusciti a entrare e il furto è rimasto solo tentato. Su entrambi gli episodi indagano i carabinieri.

S.Z.