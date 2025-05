Rogo nel seminterrato. Evacuati 850 studenti

Incendio attorno alle 13 di ieri all’istituto tecnico Baratta di via Don Lorenzo Milani, centinaia di studenti evacuati. Quando qualcuno ha notato un filo di fumo levarsi dal plesso scolastico, è scattato l’allarme e i relativi protocolli di sicurezza. Proprio grazie al tempestivo intervento non si sono registrati né feriti né intossicati. Inizialmente, invece, sembrava che una persona di sesso maschile fosse rimasta coinvolta, ma quando sul posto sono arrivati i sanitari non hanno trovato alcuna persona in difficoltà. Circa 850 studenti dell’istituto e della sede adiacente del Maragliano, però, sono stati evacuati in via precauzionale. Il personale ha coordinato le operazioni, mentre i vigili del fuoco si sono preoccupati di mettere in sicurezza l’area e avviare le verifiche per accertare l’origine del principio d’incendio. Da una prima ricostruzione sembra che il fumo provenisse dal seminterrato dell’edificio principale, dove si trovano gli archivi dell’istituto scolastico. Ancora tutte da accertare le cause del rogo. M.M.