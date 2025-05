Furto e rapina sul treno, arrestato

Furto aggravato e rapina impropria su un treno in arrivo alla stazione di Pavia. Con queste accuse domenica uno straniero è stato arrestato in flagranza dalla Volante della questura di Pavia. L’intervento è scaturito dalla segnalazione del personale ferroviario dopo che un passeggero si era accorto che gli era stato sottratto il telefono cellulare a bordo di un intercity diretto a Milano. Giunti sul posto, gli agenti hanno notato un gruppo di persone molto agitate e, in particolare, un passeggero che tratteneva a fatica uno straniero. Una volta ricostruita la vicenda, è emerso che effettivamente l’uomo aveva sottratto un telefono cellulare al passeggero, approfittando di un suo momento di distrazione. Quest’ultimo, con la collaborazione di altri passeggeri, era riuscito a bloccare il presunto autore del furto sulla banchina. Durante il tentativo di trattenerlo, l’uomo ha opposto resistenza, aggredendo il passeggero con calci e pugni e tentando di fuggire.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire nello zaino dell’arrestato, oltre al telefono sottratto, anche altri oggetti risultati provento di altri furti ai danni di due viaggiatrici presenti sul treno, tra cui telefoni cellulari, portafogli, denaro contante e occhiali da sole. Una delle vittime aveva subito anche il furto del proprio zaino, successivamente recuperato nel convoglio grazie alle indicazioni fornite dall’arrestato. L’arrestato è stato accompagnato in carcere. Rintracciato e denunciato a piede libero invece dalla polizia locale, invece, l’automobilista che mercoledì aveva investito una ciclista 26enne.