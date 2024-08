Violata un’abitazione senza i proprietari. Spariscono i gioielli

Hanno messo tutte le stanze a soqquadro, rubando i pochi gioielli d’oro che erano tenuti in casa, tre anelli e una catenina. I ladri sono entrati in azione in viale Montegrappa a Vigevano, venerdì mattina, in assenza dei proprietari, rientrati verso le 12.30, quando hanno chiamato i carabinieri dopo aver trovato forzata la porta dell’ingresso principale. I militari hanno effettuato il sopralluogo in cerca di tracce dei responsabili del furto, fuggiti probabilmente già alcune ore prima che la loro azione venisse scoperta. L’abitazione era infatti vuota da quando erano circa le 8 e i ladri hanno avuto tutto il tempo di forzare l’ingresso e cercare quel che c’era in casa di prezioso.