Vinse la Milano-Torino: Area verde a Pavia Nord dedicata a Magretti

Le cronache sportive del 1876 se ne sono occupate perché, da valido ciclista, vinse la prima Milano-Torino. Ma fu soprattutto illustre scienziato naturalista (entomologo), temerario esploratore delle terre d’Africa, precursore degli studi sulla lotta biologica in agricoltura, imprenditore agrario progressista e critico verso il colonialismo italiano in Africa. A Paolo Magretti, nato a Milano nel 1854 e morto a Paderno Dugnano nel 1913, da ieri è intitolata un’area verdi tra via via Simonetta e via Alzaia nella zona di Pavia Nord. Magretti, infatti, studiò all’Università di Pavia dal 1876 al 1880 e donò parte delle sue raccolte naturalistiche all’istituto accademico che oggi le conserva al museo universitario di scienze naturali di piazza Botta. La proposta d’intitolazione presentata nel 2019 da Francesco Spinello del comitato celebrazioni Paolo Magretti, è stata accolta dalla Giunta comunale e ieri alla presenza dell’assessore al personale e servizi al cittadino Barbara Longo, si è svolta la cerimonia d’intitolazione ed è stata scoperta la targa.

M.M.