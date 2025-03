Villanterio, esplode una palazzina. Un uomo esce dalle macerie con le sue gambe, si cerca una ragazza (che non era in casa)

Villanterio (Pavia), 30 marzo 2025 – Esplosione per fuga di gas: palazzina sventrata al primo piano. Al momento non risultano vittime, ma i soccorsi sono ancora in corso. Nella mattinata di oggi, domenica 30 marzo, in via Donizetti a Villanterio, un'esplosione ha devastato un appartamento al primo piano, dal quale è quasi miracolosamente uscito con le sue gambe, ferito ma non in pericolo di vita, l'unico residente, un uomo che abita da solo, trasportato in ospedale con l'ambulanza in codice giallo.

Nella palazzina su soli due piani, anche l'altro appartamento al primo piano è stato seriamente danneggiato dall'esplosione, ma era sfitto e senza dunque persone all'interno. I due appartamenti al piano terra non risultano invece altrettanto danneggiati, con i crolli dei muri esterni che hanno riguardato solo il piano superiore senza sfondare anche il soffitto degli appartamenti sottostanti. Due anziani che vivono in uno dei due appartamenti al piano terra sono stati soccorsi, non feriti ma in stato di evidente agitazione per l'accaduto.

Si sta ancora cercando di rintracciare la ragazza che invece abita da sola nell'altro appartamento al piano terra, nel quale non ci sarebbero macerie e lei non si trova in casa, ma al momento non risponde, uscita di casa e non raggiungibile.

Sul posto, oltre a diverse ambulanze e ai mezzi dei vigili del fuoco, sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Pavia. La causa dell'esplosione, in base ai primi accertamenti, sarebbe una fuga di gas che avrebbe saturato gli ambienti dell'appartamento al primo piano, con una scintilla accidentale che ha fatto da innesco alla deflagrazione, che ha provocato il crollo delle pareti esterne.