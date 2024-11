Fuga di gas a Sesto Calende: evacuata un’intera area

Sesto Calende, 4 novembre 2024 - Questa mattina alle 5.45 i vigili del fuoco sono intervenuti a Sesto Calende per una forte esplosione dovuta presumibilmente ad una fuga di gas in un appartamento all’interno di una corte via Impiove. Parecchi i danni alle abitazioni e infrastrutture ma non si registrano feriti.

L’intervento è tuttora in corso. Sul posto è giunto anche il sindaco della cittadina che, insieme agli agenti di polizia locale e alle forze dell’ordine, sta predisponendo per precauzione ad evacuare le vie limitrofe a via Impiove in quanto sembra che il gas si stia incanalando attraverso la rete fognaria.