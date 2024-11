Esplosione nella notte. Fuga di gas dalla rete: il boato fa danni ingenti. Chiusa una scuola

Il forte boato intorno alle 5.45, l’esplosione per una fuga di gas in una casa di corte tra via Impiove e viale Ticino a Sesto Calende. L’allarme è scattato immediatamente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con vari mezzi oltre ai tecnici dell’azienda di fornitura e il sindaco Elisabetta Giordani. Sono stati momenti di grande paura, il timore era che potessero esserci gravi conseguenze per le persone, per fortuna non ci sono stati feriti mentre molti i danni all’abitazione interessata dall’esplosione. I vigili del fuoco e i tecnici hanno lavorato per ore, per precauzione mentre si cercava la causa della fuga di metano, sono state evacuate le vie limitrofe a via Impiove per il timore che il gas si stesse diffondendo attraverso la rete fognaria, rappresentando un ulteriore rischio per l’area. Chiusa una scuola ed erogazione dell’energia elettrica sospesa per precauzione.

Secondo quanto ricostruito, l’esplosione nella casa a due piani ha riguardato un solo alloggio, dove non era presente nessuno, mentre la persona al piano inferiore fortunatamente è rimasta illesa. Le squadre in azione hanno verificato i tombini e i punti dove potevano essersi formate delle pericolose "sacche" di gas, a supporto sono arrivati gli operatori del Nucleo Nbcr (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico) per effettuare verifiche ancora più minuziose con strumentazioni ancora piú efficaci. Le operazioni di bonifica sono proseguite per tutta la mattinata per cercare di escludere alcune zone e poterle dichiarare sicure in modo da creare i minori disagi possibili soprattutto a persone malate allettate in alcune abitazioni. È proseguita anche una capillare zonizzazione dell’area rossa per permettere la riapertura di alcuni collegamenti stradali e smaltire l’intenso traffico che si era formato a Sesto Calende, dopo la chiusura del Sempione. I tecnici al lavoro hanno individuato la falla nella tubatura principale dalla quale è partita la fuga che ha causato l’esplosione nella casa di corte. Le verifiche da parte dei vigili del fuoco sono continuate per tutto il pomeriggio, al termine hanno scongiurato la presenza di "sacche" di gas, pertanto in serata è stata dichiarata conclusa l’emergenza e tutte le persone, evacuate in mattinata per precauzione, sono potute rientrare nelle loro abitazioni. La casa interessata dall’esplosione ha riportato ingenti danni ed è stata dichiarata inagibile.