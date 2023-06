Villanova d'Ardenghi, banda di professionisti ruba 21mila chili di rame pronto per essere venduto

Villanova d'Ardenghi (Pavia) – Ladri di rame da riciclare. I predoni dell'oro rosso hanno infatti preso di mira lo stabilimento industriale a Villanova d'Ardenghi dove vengono trattati i rifiuti Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), in via Enrico Mattei.

Un colpo da professionisti: i ladri non solo hanno forzato i portoni d'ingresso dello stabilimento, ma hanno anche manomesso l'impianto di videosorveglianza, per evitare che il furto venisse ripreso dalle telecamere. Ed erano anche evidentemente attrezzati per il trasporto della pesante refurtiva: hanno infatti portato via ben 15 contenitori di rame rosso granulato, per un peso di oltre 21mila chili, del valore stimato in circa 170mila euro.

Il furto è stato messo a segno nella notte di giovedì 8 giugno, denunciato il giorno successivo alla Stazione dei carabinieri di Gropello Cairoli. Non dunque il consueto furto di cavi elettrici o di grondaie, sempre di rame, ma che deve essere 'ripulito' prima di essere rimesso in circolazione, o venduto 'grezzo' a prezzo inferiore per il successivo costo del trattamento. In questo caso i ladri hanno rubato il metallo già trattato, pronto per essere riciclato. I carabinieri, della Compagnia di Vigevano, hanno avviato indagini sul furto, con tutta probabilità messo a segno da una banda specializzata nel settore.