Villa Biancardi a Casalpusterlengo: Cocco Bill, Manga e Diabolik in Mostra

CASALPUSTERLENGO (Lodi)

Villa Biancardi, nella frazione casalina di Zorlesco, si trasforma nel tempio dei comics con la mostra “Fumetto in villa“, prevista per la sagra. L’evento renderà omaggio a due artisti lodigiani noti nel mondo: Virgilio Muzzi di Codogno, papà di Tex, e Gino Marchesi di Brembio, firma di alcuni numeri di Diabolik. L’appuntamento è per venerdì, sabato e domenica.

Le sale della villa in stile liberty ospiteranno una serie di omaggi grafico-pittorici al mondo del fumetto. Saranno esposte le realizzazioni di Codogno Comics di Antonio Dibari per proseguire con un omaggio a Diabolik ed Eva Kant dell’artista Roberto Scarioni di Casalpusterlengo e un’esposizione dedicata ai Manga giapponesi a cura di Alfio Samarati di Codogno.

Altro spunto artistico d’eccezione arriva dalla ricorrenza del centenario della nascita del famoso disegnatore di fumetti Benito Jacovitti, notissimo per “Cocco Bill“, il suo personaggio del Far West anti-convenzionale, nelle cui tavole appariva sempre un salame tagliato; oltre alla ricorrenza del 140esimo anno di pubblicazione di Pinocchio di Carlo Collodi, ricordato da opere di Valentino Ciusani.

Presente anche Outsider, il numero zero della produzione Bangarang!Comics che contiene undici storie a fumetti realizzate dai membri del collettivo di cui fa parte il secugnaghese Alessandro Colonna. Lavoro che è stato presentato in anteprima nella Self Area dell’Arf Festival di Roma. Il nome Bangarang!Comics rimanda al grido dei “Bambini persi“ di Peter Pan. Il collettivo, costituitosi alla fine del 2022 dopo aver partecipato a un corso di graphic novel organizzato dalla Scuola Romana dei Fumetti, è composto da undici fumettisti provenienti da tutta Italia.

P.A.