Allarme baby gang a Vigevano, gli studenti in corteo: “Situazione inaccettabile, vogliamo più sicurezza”

Vigevano – Sono stati almeno 200 gli studenti delle scuole superiori della città, provenienti dal liceo “Cairoli” e dagli istituti tecnici “Casale” e “Caramuel”, che questa mattina hanno preso parte a un corteo organizzato per chiedere maggiore sicurezza in città. La manifestazione è nata in seguito a una lunga serie di episodi preoccupanti che hanno coinvolto i più giovani – tra cui alcune aggressioni di baby gang – alimentando un senso di insicurezza diffuso tra gli studenti e le loro famiglie.

Il corteo è partito da piazza Ducale, punto di ritrovo simbolico per la comunità cittadina, e ha attraversato le vie limitrofe in un percorso ben definito, accompagnato da striscioni e slogan volti a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema della sicurezza urbana. Dopo aver completato il tragitto, i manifestanti hanno fatto ritorno alla piazza per poi dirigersi verso il municipio, situato nelle immediate vicinanze. Qui, una delegazione di studenti è stata ricevuta dal sindaco facente funzione Marzia Segù, con la quale hanno avuto modo di esporre le loro preoccupazioni e richieste in modo diretto.

“La situazione che si è verificata negli ultimi mesi è diventata ormai inaccettabile – affermano gli studenti – e noi vogliamo una città che sia non solo più sicura, ma anche più inclusiva per tutti”. Con questo messaggio chiaro e deciso, i giovani manifestanti hanno espresso la loro richiesta all’amministrazione comunale, sollecitando interventi concreti e un’attenzione maggiore da parte delle istituzioni affinché venga affrontata in modo efficace la questione della sicurezza cittadina.