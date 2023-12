Vigevano, rapina il monopattino a un minorenne: denunciato

Vigevano (Pavia), 7 dicembre 2023 – Lo ha avvicinato nella centralissima via Farini, nelle immediate vicinanze di un supermercato, e con fare minaccioso gli ha intimato di consegnargli il suo monopattino. Forse si aspettava che la sua vittima, un minorenne che abita a Cilavegna, centro lomellino a qualche chilometro dalla città ducale, si lasciasse intimorire. Invece davanti al suo netto diniego gli ha strappato il monopattino dalle mani ed è fuggito verso la stazione ferroviaria.

Il responsabile dell’episodio, avvenuto lo scorso 28 novembre, è stato identificato in pochi giorni dai carabinieri di Gravellona e denunciato a piede libero per rapina. Si tratta di un pregiudicato ventenne senza fissa dimora. I militari del maggiore Paolo Banzatti, che comanda la Compagnia di Vigevano, l’hanno individuato anche grazie ai fotogrammi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in città. Il giovane malvivente è stato poi identificato dalla sua vittima.