Vigevano, 10 marzo 2019 - Ha ferito un carabiniere, morsicandolo a un polso. E' accaduto a Vigevano, in provincia di Pavia. Intervenuti per sedare una lite fra cittadini extracomunitari, i militari hanno visto l'uomo, un 31enne tunisino, prendere da una fessura di un muro in costruzione un machete e un martello. I carabinieri hanno disarmato il 31enne, che però ha opposto resistendo, fino a mordere un militare al polso sinistro, provocandogli ferite guaribili in dieci giorni.

Fermato, l'uomo ha tentato di provocarsi delle ferite, dando testate all'auto di servizio. Al pronto soccorso si è presentata anche la moglie dell'uomo, una cittadina italiana di 44 anni, che ha a sua volta aggredito i carabinieri ed è stata denunciata. Il 31enne è stato arrestato per lesioni aggravate a pubblico ufficiale e porto abusivo di attrezzi atti ad offendere. L’arresto del 31enne è stato non poco difficoltoso, rendendo necessario l’impiego di ben 5 militari per tenere a bada l’uomo.