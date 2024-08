Vigevano, evade dal carcere durante un permesso premio nel 2016: latitante arrestato all'aeroporto di Barcellona

Pavia, 3 agosto 2024 - La latitanza è durata più di 8 anni, ma è finita all'aeroporto di Barcellona. Era evaso dal carcere di Vigevano la sera del 30 marzo 2016, non rientrando al termine di un permesso premio di un giorno che gli era stato concesso dal magistrato di sorveglianza. "Da allora - spiega il comunicato stampa della Questura di Pavia - aveva fatto perdere le sue tracce recandosi, subito dopo l'evasione dal penitenziario lomellino, all'estero. Era stato emesso recentemente anche un mandato di arresto europeo affidato alla Squadra Mobile della Questura di Pavia".

Ed è stato rintracciato in Spagna "grazie al lavoro di intelligence - spiega ancora la nota della Questura di Pavia - condotto dagli uomini della Squadra Mobile di Pavia in concerto con il Servizio per la cooperazione internazionale di polizia di Roma". L'uomo, 39enne di nazionalità albanese, era in carcere per reati legati allo spaccio di droga.

"Le ricerche dell'evaso - conclude il comunicato diramato oggi, sabato 3 agosto, dalla polizia pavese - si sono concluse lo scorso 25 luglio con l'arresto dell'uomo albanese nei pressi dell'aeroporto di Barcellona in Spagna". Il 39enne è ora ristretto nel carcere della città spagnola, in attesa dell'estradizione in Italia.