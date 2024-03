Vigevano, incidente tra auto lungo la provinciale 206: quattro feriti, anche una 16enne

Vigevano, 18 marzo 2024 – Quattro persone, tre donne di 87, 52 e 51 anni e una ragazza di 16 anni, sono rimaste coinvolte questa mattina in un incidente stradale avvenuto, qualche minuto dopo le 9, lungo la provinciale 206 che collega Vigevano a Cassolnovo, ai confini tra il territorio della città ducale e quello della frazione Molino del Conte di Cassolnovo.

Per cause al vaglio degli agenti della polizia locale di Vigevano, che si sono occupati dei rilievi, si sono scontrate le due utilitarie, nelle immediate vicinanze di una rotatoria.

Due delle ferite sono state trasportate al policlicnico San Matteo di Pavia da una ambulanza della Croce Rossa di Mortara e all’ospedale di Vigevano da un mezzo della Croce Rossa vigevanese ed entrambe ricoverate in codice giallo.

Il tratto della provinciale interessato al sinistro è rimasto chiuso alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso e quelle di rilievo del sinistro.