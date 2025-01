Vigevano, incendio nella notte in hotel: 20 persone evacuate, 4 intossicate dal fumo

Vigevano (Pavia), 19 gennaio 2025 - Incendio nella notte all'Hotel Ducale a Vigevano, con 20 evacuati di cui 4 intossicati da fumo, per fortuna non in gravi condizioni.

L'allarme è scattato poco prima delle 2.30 di oggi, domenica 19 gennaio, e in via Gian Giacomo Trivulzio sono intervenuti i vigili del fuoco con 6 mezzi "provenienti dalla sede centrale di Pavia - spiega la nota degli stessi vigili del fuoco - dal distaccamento di Vigevano e dal Distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Mortara. A causa del fumo, sono state evacuate 20 persone". I soccorsi sanitari sono intervenuti sul posto in codice rosso con due ambulanze, della Cri e della Croce Azzurra di Vigevano, insieme all'auto medica.

Per fortuna nessuno degli evacuati è risultato in condizioni gravi, anche se comunque sono state valutate sul posto 4 persone, una donna di 45 e tre uomini di 44, 35 e 27 anni, con i trasporti all'Ospedale Civile di Vigevano con le ambulanze in codice verde. Tutte le persone all'interno dell'hotel sono state evacuate tempestivamente, seguendo le procedure antincendio, scongiurando così conseguenze più gravi. Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento da parte degli stessi vigili del fuoco e della polizia di Stato, intervenuta con personale del Commissariato di Vigevano.