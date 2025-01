Landriano, tragico scontro frontale con un camion: morta donna di 62 anni

Landriano (Pavia), 20 gennaio 2025 – Una donna di 62 anni ha perso la vita tra le lamiere contorte della sua Panda. Il tragico incidente è successo poco prima delle 14.30 di oggi, lunedì 20 gennaio, sulla Sp2 alle porte di Landriano, nelle vicinanze dell'incrocio con via Case La Porta, sulla strada verso Vidigulfo.

Lo schianto

La dinamica dello schianto è ancora al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Dalla prima ricostruzione si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra l'utilitaria e un mezzo pesante, con la parte anteriore della vettura che si è letteralmente accartocciata contro la parte frontale del camion, rimanendo incastrata.

Decesso sul colpo

Sul posto, oltre alla polizia Stradale e ai vigili del fuoco, sono intervenuti in codice rosso i mezzi dei soccorsi sanitari di Areu, con ambulanza e auto medica con rianimatore a bordo.

Ma per la donna non c'era purtroppo più nulla da fare, il suo corpo è stato estratto dall'abitacolo della Panda quando era ormai privo di vita e ne è stato quindi constatato il decesso sul posto. Troppo gravi, incompatibili con la sopravvivenza, le ferite riportate nel drammatico impatto, le cui cause devono ancora essere chiarite dagli accertamenti in corso da parte della Polstrada.