Vigevano, incendio in casa: due abitazioni inagibili, un inquilino resta senza alloggio

Vigevano (Pavia), 9 marzo 2025 - Due abitazioni sono state dichiarate inagibili. Sono state gravi le conseguenze di un incendio divampato nel pomeriggio di ieri, sabato 8 marzo, in corso Milano a Vigevano, vicino all'intersezione di via Verdi.

Le fiamme, in base agli accertamenti dei vigili del fuoco e dei carabinieri, sarebbero partite dal cortocircuito di una presa elettrica nella camera da letto dell'appartamento al piano terra, dove abita un senegalese 38enne, che in quel momento non si trovava per sua fortuna in casa. Il rogo si è però rapidamente propagato anche all'abitazione al primo piano della stessa palazzina, un edificio su due piani, nella quale pure non si trovava nessuno al momento dell'incendio, perché l'appartamento risulta sfitto.

I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno domato le fiamme, che hanno però provocato danni ingenti e, al termine delle operazioni di spegnimento, hanno effettuato il consueto sopralluogo per verificare la sicurezza dello stabile, che ha avuto come esito la dichiarazione di temporanea inagibilità per entrambe le abitazioni. Si sono quindi mobilitati anche i Servizi sociali del Comune di Vigevano, per trovare una sistemazione temporanea per l'inquilino rimasto senza casa per l'incendio.