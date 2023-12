Cani e botti di Capodanno, dieci consigli degli esperti per una notte tranquilla nonostante i fuochi d’artificio

Milano, 29 dicembre 2023 – Il 31 dicembre sarà la notte più difficile per cani e padroni. L’incubo dei botti a Capodanno si ripeterà come sempre nonostante il divieto sui fuochi d’artificio che praticamente tutti i Comuni hanno emesso ma che pochi italiani rispetteranno.

San Silvestro sarà una notte di guerra e di paura per i nostri amati pelosi ma con alcuni accorgimenti e soprattutto con la nostra presenza possiamo renderla meno difficile.

Cave Canem

Ad aiutarci su cosa fare la notte di San Silvestro sono gli esperti di Fondazione Cave Canem che è impegnata da anni in prima linea per costruire un futuro dove “l’amore e il rispetto per gli animali si intrecciano con la crescita e il cambiamento delle persone coinvolte”. Un lavoro non facile ma che ha regalato una vera famiglia a cani fino a quel momento costretti a vivere in canile; offerto la speranza di un’adozione a cani considerati irrecuperabili per dei loro problemi comportamentali; permesso a giovani “difficili” e a detenuti di vincere la sfida contro gli errori del passato mettendosi a disposizione degli animali, E, non meno importante, accompagnare in un percorso di crescita e sensibilizzazione gli alunni di scuole di ogni ordine e grado insegnando loro a guardare il mondo attraverso gli occhi di un cane.

I consigli

Ma torniamo alla notte del 31 dicembre. "Preferisci sempre un ambiente casalingo: è più intimo e tranquillo, farà sentire il tuo cane protetto, lo aiuterà a rilassarsi e lo terrà al sicuro. Lo stress, la paura o il nervosismo di una serata potranno successivamente ripercuotersi sul suo comportamento di tutti i giorni…meglio non rischiare!" , spiega Chiara Muzzini, educatrice cinofila.

E da questo principio generale vediamo i consigli degli esperti di Cave Canem

1. Assicurati che il tuo cane indossi sempre il collare con la medaglietta e i tuoi recapiti

2. Chiudi bene tutte le finestre e abbassa le tapparelle per non rendere visibile la luce dei fuochi d’artificio

3. Lascia una luce accesa e magari anche la radio o la tv

4. Non dargli troppo cibo prima della mezzanotte: lo stress potrebbe indurre il vomito

5. Preferisci uscite brevi: tra un petardo e l’altro, non è il momento giusto per le lunghe passeggiate

6. Evita di sciogliere il cane durante le vostre uscite: rumori improvvisi possono spaventarlo e farlo fuggire

7. Se è solo, lascialo nell’ambiente di casa in cui è più a suo agio: girare con preoccupazione in uno spazio ampio genera ulteriore stress

8. Lasciagli a disposizione le sue cose e togli dalla sua portata gli oggetti con cui potrebbe farsi male

9. Anche se abituato, non lasciare il cane in giardino: potrebbe fuggire o potrebbero cadere petardi proprio nel luogo in cui si trova

10 Se trovi un cane spaventato, privo di collare e recapiti, allerta le Forze di Polizia: potrebbe essersi smarrito

Buon anno a voi e ai vostri amici pelosi.