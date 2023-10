Vigevano, spaccata alla Compass di corso Cavour: ladri in fuga con la cassaforte

Vigevano, 11 ottobre 2023 – Hanno utilizzato un’auto, un'Alfa Romeo che sarebbe risultata rubata, come ariete per mandare in frantumi la vetrina della sede vigevanese della Compass, istituto di credito di proprietà di Mediobanca, che si trova nel centralissimo corso Cavour.

Il colpo messo a segno nel cuore della notte: ad agire, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato un commando composto da 4 o 5 persone che, in pochissimi minuti ha sradicato la cassaforte dal pavimento, forse agganciandola all'auto. Sul posto, con i carabinieri che si stanno occupando delle indagini, è intervenuta anche un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano per prestare soccorso ad una donna di 89 anni, che abita al piano superiore, che ha accusato un malore per lo spavento provocato dal boato.

Le sue condizioni non sono gravi. Delle operazioni di messa in sicurezza si sono occupati i vigili del fuoco, arrivati in corso Cavour con il personale della vigilanza privata Civis.