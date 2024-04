Vigevano ai playoff. Sarà sfida con Forlì

"Noi non siamo salvi, andiamo al play-off". Anche se coach Lorenzo Pansa lo dice con un mezzo sorriso ci tiene a sottolineare la differenza. La sua Elachem Vigevano, pur sconfitta da Cento in rimonta (72-70) con canestro al buzzer di Carlos Delfino, è matematicamente ottava ad una giornata dalla fine della fase ad orologio del campionato di serie A2 grazie alla sconfitta della Luiss Roma a Rimini che resta così con 4 punti di ritardo.

"Una stagione pazzesca sin qui – spiega Pansa alla prima stagione a Vigevano – iniziata con molte difficoltà, infortuni e anche un po’ di sfiducia della nostra gente dopo le prime partite. Ma lavorando ogni giorno in palestra abbiamo compiuto dei progressi irreali. Non esito a dire che questa è sinora la mia miglior stagione da quando alleno". E non è finita. I ducali, che domenica ospitano al palaElachem Cividale, vera rivelazione della seconda fase ma ancora incerta del piazzamento (dal 5° all’8° posto a seconda dei risultati), sanno già di dover incrociare il cammino della Unieuro Forlì nel play-off. "È una squadra con la quale ci accoppiamo bene – sottolinea Pansa – e sono certo che potremo fare una bella figura. Dove arriveremo? Non voglio saperlo. Andiamo avanti una partita alla volta con il grande vantaggio di non avere per forza l’obbligo di fare risultato. E credo che sia un aspetto per nulla marginale". Soddisfazione è espressa anche dal presidente e general manager Marino Spaccasassi, l’uomo che in dieci anni ha portato Vigevano dalla Prima Divisione alla conferma in A2.

"Questo traguardo sia ancora più clamoroso della promozione che abbiamo ottenuto a giugno ed è la prova che questa società, nella quale nessun dirigente è professionista non percepisce alcun compenso, abbia le idee chiare. Ci sono stati momenti nei quali avremmo potuto sbandare e invece siamo rimasti con la barra a dritta". Come dopo la pesantissima sconfitta di Casale Monferrato, ad esempio, dopo la quale coach Pansa si era detto pronto a farsi da parte. Umberto Zanichelli