Assalto alla cassaforte dell’In’s di Vidigulfo: cancellata divelta e fuga lampo, ma il bottino non c’era

Vidigulfo (Pavia) – Un altro colpo ai danni di un supermercato, sempre con l'obiettivo della cassaforte. Ma l'hanno trovata vuota. L'allarme è scattato verso le 4.30 di oggi, lunedì 7 luglio, all'In's di Vidigulfo, in via dell'Artigianato. Tre uomini, con i volti coperti, sono stati ripresi dalle telecamere arrivare a bordo di un'auto di colore scuro. Hanno divelto la cancellata d'ingresso agganciandola con una corda alla loro vettura e si sono poi introdotti negli uffici. Pur essendo scattato l'allarme, non hanno desistito ma hanno anzi proseguito il loro piano, riuscendo in un tempo estremamente limitato ad aprire la cassaforte, che però hanno trovato vuota, fuggendo dunque senza bottino.

Sul posto in pochi minuti sono arrivati i carabinieri della Stazione di Landriano, della Compagnia di Pavia, ma i ladri erano già scappati, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Anche se il colpo non ha fruttato nulla, le modalità e la rapidità dell'azione lasciano ipotizzare che si tratti di una banda di professionisti, capaci di portare a termine i colpi anche in obiettivi dotati di impianti di allarme, calcolando i tempi d'intervento delle forze dell'ordine e riuscendo ad allontanarsi senza essere colti in flagranza o intercettati.

Sono però rimasti a mani vuote per la cassaforte trovata vuota, evidentemente non conoscendo le abitudini dei responsabili del supermercato preso di mira, forse modificate di recente anche alla luce dei ripetuti colpi in diversi punti vendita sia del Pavese che dell'Oltrepò e della Lomellina. Solo la scorsa settimana, nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 luglio, un analogo colpo, anche se con modalità un po' diverse, era stato messo a segno ai danni del Briko Ok di Stradella, in via Nazionale: in quel caso sono entrati da una finestra degli spogliatoi e hanno aperto la cassaforte con un flessibile, portando via contanti per circa 1.500 euro e riuscendo a fuggire prima dell'arrivo dei carabinieri, arrivati pochi minuti dopo che era scattato l'antifurto.