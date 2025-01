Videosorveglianza, 100 occhi sulla città con telecamere di ultima generazione

Aumentare la rete di “occhi elettronici“ che vigilano sugli accessi al territorio comunale con l’obiettivo di assicurare una maggiore sicurezza ai cittadini. È l’obiettivo del progetto “100 occhi sulla città“ messo a punto da Garlasco e Borgo San Siro e presentato alla Regione per la richiesta di finanziamento. Il costo dell’installazione delle telecamere di ultima generazione sarà di poco inferiore ai 75mila euro, poco più di 47 mila per Garlasco e il resto per Borgo San Siro; la metà dovrebbe essere coperta dal Pirellone. In più a Garlasco è prevista la installazione di nuovi dispositivi in almeno cinque diversi punti della città mentre a Borgo San Siro quella ai varchi di accesso in via Valle e in via Roma con l’obiettivo di controllare la targhe dei mezzi in transito. U.Z.