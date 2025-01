Vettura fuori dalla carreggiata. Gli occupanti diventano fantasmi

I soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente ma, oltre all’auto notevolmente danneggiata, non hanno trovato nessuno. È accaduto ieri mattina qualche minuto dopo le 6.30 lungo ex-statale 596 in territorio di Tromello. Un’auto, una Renault Clio, era uscita di strada forse ribaltandosi e comunque riportando danni di rilievo. Quando è scattato l’allarme i soccorritori sono stati mobilitati con codice rosso, vale a dire della massima gravità, ma quando sul posto sono arrivati l’ambulanza della Croce Garlaschese e una pattuglia del carabinieri della Compagnia di Vigevano, degli occupanti del mezzo non c’era alcuna traccia.

Al momento dunque si possono avanzare soltanto delle ipotesi: probabilmente il conducente del mezzo e gli eventuali passeggeri non hanno per fortuna subìto conseguenze particolarmente gravi per effetto dell’incidente e hanno trovato un passaggio da qualche automobilista che stava transitando in quel momento o magari da amici che viaggiavano su un altro mezzo. Gli accertamenti da parte dei carabinieri sono al momento in corso per risalire all’identità del proprietario del mezzo.

U.Z.