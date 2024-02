Vetrine giù con il furgone. Via 7 boccette di profumo

Solo sette boccette di profumo, del valore di circa 20 euro l’una, per una cifra inferiore a 150 euro. Ma un danno ben più ingente per le due vetrate sfondate con un furgone. Sono il magro bottino e le costose conseguenze del furto con spaccata messo a segno ai danni del punto vendita della catena Tigotà di via Cerca, a Landriano. Ancora ieri erano ben visibili i pannelli di legno posti a provvisoria chiusura delle due vetrine mandate in frantumi dai ladri con un furgone Iveco usato come ariete, aggirando i pali antisfondamento posizionati a lato dell’ingresso. Il furto è stato messo a segno alle 2 di notte di venerdì scorso, quando erano intervenuti anche i carabinieri con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Pavia, trovando ormai solo i danni lasciati dai ladri, fuggiti prima dell’arrivo delle forze dell’ordine riuscendo a far perdere le loro tracce.

Anche il magro bottino è con tutta probabilità motivato dalla fretta dei malviventi, consapevoli di avere poco tempo a disposizione dopo la spaccata che ha fatto subito scattare l’allarme. Non hanno potuto scegliere cosa arraffare dagli scaffali, ma erano forse convinti di un valore maggiore delle confezioni di profumo asportate, dal prezzo che non giustifica né il rischio né il danno.

S.Z.