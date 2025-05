Nuova Tac in servizio all’ospedale

L’ospedale di Vigevano ha finalmente la sua nuova Tac. La strumentazione, di ultima tecnologia e del valore di 300mila euro, va ad ampliare la dotazione del reparto di Radiologia. La nuova Tac andrà a sostituire il tomografo a 16 detettori, i dispositivi che tramutano i raggi X in segnale elettrico e poi digitale, ormai superato dal punto di vista tecnologico, e sarà affiancata al sistema Tc che è in funzione dal 2018. La nuova strumentazione ha una capacità ricostruttiva fino a 160 strati per ogni singola rotazione. Inoltre è dotato di un sistema di intelligenza artificiale che consente di avere una risoluzione ancora più elevata delle immagini. Le dimensioni della Tac infine sono state ampliate in modo da poter ospitare pazienti obesi o con apparecchiature medicali che non possono essere staccate anche per un breve periodo.

U.Z.