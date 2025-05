Cda di Asm Isa confermato. Forza Italia: noi non coinvolti

VIGEVANO (Pavia)Un feeling che, nei fatti, non è mai sbocciato. È quello tra la maggioranza che amministra il Comune di Vigevano, oggi guidata dal sindaco facente funzione Marzia Segù, e Forza Italia, dapprima rivale sui banchi dell’opposizione e successivamente partner di maggioranza. Un partner che, lamentano gli “azzurri“ non viene però adeguatamente considerato. Come nel caso della riconferma del consiglio di amministrazione di Asm Isa, la partecipata che si occupa della raccolta dei rifiuti, i cui vertici, il presidente Paolo Zorzoli Rossi (Fdl) e i consiglieri Giorgio Tognon e Stefania Seneca, sono stati riconfermati senza consultazioni. "Il nostro sostegno è sempre stato leale – fa sapere il coordinatore cittadino Marco Demarziani –. Per ciò che è accaduto esprimiamo delusione e amarezza per non essere stati coinvolti". Forza Italia lamenta il fatto che con quattordici candidati a quel posto ci sarebbe dovuto essere un dibattito preventivo. "Che il numero dei candidati fosse così alto – fa eco l’assessore Massimo Boccalari – lo abbiamo appreso dalla stampa. A breve ci sarà un direttivo del partito e decideremo se sia o meno il caso che io rimetta nelle mani del sindaco facente funzione la mia delega all’igiene urbana. Non voglio, perché non lo ritengo corretto, che possibili conseguenze di questa scelta ricadano su un amministratore non minimamente coinvolto". U.Z.