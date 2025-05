Torna il raid più leggendario. Al Pavia-Venezia tante novità

Tre regioni che saranno attraversate, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto, 414 chilometri e quasi 100 mezzi impegnati. C’è tempo fino a martedì per iscriversi al leggendario Raid Pavia Venezia, la maratona motonautica in acque interne più lunga del mondo, che è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. L’appuntamento per la 72ª edizione è per il prossimo 2 giugno, ma ieri la sfida sulle acque dei fiumi Ticino e Po che unisce tecnica, resistenza e passione è stata ufficialmente presentata nella sede dell’associazione Motonautica Pavia, organizzatrice della gara.

Per eliminare le criticità e i rallentamenti in zona di partenza è stata completamente ripensata e riorganizzata l’area degli alaggi e la parte di parcheggio a terra. E, per non perdere nemmeno un momento della sfida sarà adottato un nuovo sistema di tracking gps, con appositi device svincolati da ogni applicazione per smartphone, che consentirà agli appassionati di seguire in tempo reale da computer o telefono la posizione di ogni singola imbarcazione, e permetterà all’organizzazione di tenere costantemente sotto controllo la gara. Inoltre i concorrenti potranno contare su un potenziamento delle operazioni di rifornimento di carburante.

Infine, grazie agli accordi della Federazione motonautica italiana, la 72ª edizione sarà trasmessa su Sky Sport. Alla conferenza hanno preso parte Giorgio Viscione, presidente della Federazione italiana motonautica, e Angelo Poma, vice presidente del Comitato organizzatore, che ha ricordato come "dopo lo stop tra il 2012 e il 2020, il Raid nato nel 1929 sia tornato a solcare le acque". Già confermata la presenza del dieci volte campione mondiale F1 motonautica e vincitore delle due ultime edizioni, Guido Cappellini: "Il Raid Pavia Venezia è il sogno di tutti i piloti - ha ammesso durante la presentazione occasione per mostrare nella sede della Motonautiva il suo F1 Dac-Mercury che utilizzerà in gara -: correre 400 chilometri a tutta velocità in un fiume non è facile, ma per me è un’esperienza incredibile".

Sabato, dopo le operazioni di verifica nella sede dell’associazione Motonautica, alle 17 è prevista la parata per le vie del centro di 35 natanti su carrello.

Manuela Marziani