Verbali per 110mila euro. Ma l’incasso è di 30mila

Quasi 110mila euro entreranno nelle casse comunali di Cassolnovo per effetto delle multe elevate nel corso del 2023. Sino a questo momento però effettivamente riscossi risultano circa 30 mila euro. Curiosamente la maggior parte delle sanzioni non sono legate ai divieti di sosta o agli eccessi di velocità come avviene quasi ovunque ma sono al contrario relative ad automobilisti che circolavano alla guida di mezzi con la revisione scaduta oppure privi di copertura assicurativa. Un risultato di ancora maggiore rilievo se si considera che è il frutto svolto da due soli agenti della polizia locale. Come noto comandante e vice sono stati sospesi dopo le accuse, a vario titolo, di concussione, falso in atto pubblico e minacce nei confronti di un collega e alla guida del comando, sino al 31 dicembre, è stata nominata il vice-commissario Giulia Bassoli “in prestito“ da Vigevano. E proprio la collaborazione con la polizia locale della città ducale sarà oggetto di un’interpellanza nel Consiglio comunale di martedì con la quale il consigliere Matteo Andreoli di Fratelli d’Italia chiede se l’amministrazione guidata dal sindaco Luigi Parolo, abbia intenzione di rinnovare la convenzione con Vigevano o con altri centri per aumentare la disponibilità di personale da utilizzare in modo prevalente per servizi di controllo del territorio in ore serali e notturne. U.Z.