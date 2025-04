Velocità limitata ai 30 all’ora. Consiglio comunale aperto

Come richiesto dalla minoranza, è stato convocato per le 20,30 di giovedì un Consiglio comunale aperto che al primo punto dell’ordine del giorno prevede la “Discussione in merito alla viabilità cittadina e alla preannunciata intenzione dell’Amministrazione di modificare i limiti di velocità verso Pavia a 30 all’ora". La limitazione della velocità è già stata presentata e ha raccolto critiche dall’opposizione. "Dopo 9 mesi di nulla – protesta Nicola Niutta di FdI – l’Amministrazione Lissia vuole far andare tutti più piano, copiando Bologna dove lo hanno sperimentato e i dati dicono sia servito a poco o niente. Gli incidenti non sono diminuiti ma la vita per chi si muove in auto è diventata assai più complicata". Durante la seduta di giovedì potranno prendere parola i cittadini in rappresentanza di associazioni e comitati che avranno a disposizione 3 minuti ciascuno, segnalando la volontà di intervenire tramite e-mail all’indirizzo consiglio@comune.pv.it entro le 12 di martedì 8 indicando nome e cognome, gruppo, argomento e numero di telefono per eventuali comunicazioni urgenti.