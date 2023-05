Veicoli banditi in piazza Ducale Dal primo luglio la nuova Ztl

Entrerà in vigore il 1° luglio la nuova zona a traffico limitato che interesserà il centro storico e vieterà il transito di qualunque veicolo all’interno del perimetro di piazza Ducale. L’estensione dell’area Ztl resta invariata e le vie interessate non saranno modificate. La novità più importante è invece l’area pedonale che interessa piazza Ducale, via Roma e una porzione di piazza Sant’Ambrogio, nelle quali il transito sarà consentito unicamente ai pedoni e ai velocipedi. Le zone di carico e scarico merci saranno collocate in aree adiacenti la piazza, una soluzione che ha trovato il parere contrario di molti esercenti che intravedono consistenti problemi di logistica, soprattutto per le attività che necessitano di approvvigionamenti pressoché quotidiani.

L’istituzione della nuova normativa ha come obiettivo tutelare e conservare il bene architettonico e storico più prezioso della città, piazza Ducale appunto. Il gioiello del Rinascimento è stato realizzato in due anni a partire dal 1492: il terreno su cui si trova è in larga parte costituito da una superficie non compatta ma da cavità a suo tempo riempite con detriti la cui stabilità, nei secoli, è stata compromessa dalle sollecitazioni ricevute, non ultime quelle dei veicoli in transito ora banditi. "L’altro obiettivo – spiegano da palazzo comunale – è rendere quella parte della città più vivibile e sicura". Nel sito del Comune (www.comune.vigevano.pv.it) è stata attivata una sezione dedicata alla zona Ztl e con la sua introduzione i permessi di accesso permanenti rilasciati sino ad aprile non saranno più validi.

I varchi di accesso alla zona a traffico limitato sono controllati da un sistema elettronico che rileva le targhe e provvede a verificare l’esistenza delle necessarie autorizzazioni. Per ottenere i nuovi permessi, gli interessati possono presentare domanda online attraverso il portale https:ztl.vigevanosmart.it o fissando un appuntamento agli Sportelli polifunzionali di piazza Calzolaio d’Italia. L’intero progetto sarà illustrato in un incontro pubblico fissato per martedì alle 18.30 nella sala consiliare, al quale parteciperanno il sindaco Andrea Ceffa e i tecnici comunali.

Umberto Zanichelli