Vandalizzata la “panchina rossa“ in centro

Un gesto sconsiderato per tutto quello che porta con sé. A Vigevano una o forse più probabilmente diverse mani ignote hanno danneggiato con scritte offensive la “panchina rossa“, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, che era stata posizionata due anni fa nei giardini Regina Margherita, in pieno centro cittadino, per iniziativa del Lions Club Vigevano Host e del Leo Club proprio per sensibilizzare la cittadinanza ad un tema che è purtroppo di sempre maggiore attualità. Sulla panchina dei giardini, che sono molto frequentati, sono state apposte delle scritte offensive proprio in relazione a ciò che rappresenta. Fatto che rende il tutto ancora più riprovevole. Nei prossimi giorni intanto un gruppo di volontari interverrà per ripulire e riverniciare la panchina con l’auspicio che, essendo impossibile risalire agli autori del gesto, certi comportamenti non abbiano più a ripetersi. U.Z.