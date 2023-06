Vandali alla Scuola Media Bramante, Quattro Raid in un Mese e Mezzo

Vandali a scuola, per la quarta volta in un mese e mezzo. Dall’inizio di maggio sono stati appunto quattro i raid vandalici ai danni della scuola media statale Bramante, dell’Istituto comprensivo di via Valletta Fogliano a Vigevano. L’ultimo è successo nella notte tra giovedì e venerdì, denunciato ai carabinieri il giorno successivo dalla dirigenza scolastica.

Spaccando una porta finestra dei bagni, i vandali sono entrati nella scuola e hanno aperto tutti i rubinetti, tappando gli scarichi, allagando il pavimento. Al momento sono state escluse conseguenze strutturali all’edificio, anche se la stima dei danni deve ancora essere valutata dal competente ufficio tecnico comunale. Gli ignoti vandali hanno anche rotto la vetrata di una finestra al primo piano.

In uno dei precedenti raid, alla fine dello scorso maggio, sulla lavagna di una classe avevano lasciato delle scritte definite "ingiuriose e diffamatorie" nei confronti di un ex studente della stessa scuola. L’istituto scolastico non è dotato di impianti antifurto o di videosorveglianza e per il momento le denunce sono sporte tutte a carico di ignoti. Ovviamente i sospetti sono incentrati su studenti o ex studenti, che se saranno identificati dai carabinieri dovranno rispondere penalmente del reato di danneggiamento aggravato. Bravate che potrebbero costare caro, con pure richieste di risarcimento dei danni.

Stefano Zanette