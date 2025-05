"Sfida decisiva: un maxischermo in Cavallerizza"

La Elachem, che milita in A2, ha rimontato lo 0-2 nella serie al meglio delle cinque partite contro la Libertas Livorno e con la vittoria di domenica ha impattato sul 2-2-. Questo significa che per decidere chi tra le due contendenti dovrà scendere in serie B sarà decisiva la gara-5 di domani in campo neutro, vista la squalifica di quello labronico alla seconda sfida. I tifosi ducali hanno già allestito tre pullman. Ma a Vigevano, con la sua storia importante nella “geografia“ della pallacanestro italiana, lo sport dei canestri è quasi una religione. E saranno moltissimi gli appassionati che non potranno seguire fisicamente la squadra. Così dal gruppo civico Vigevano Prima Di Tutto è stata inoltrata una richiesta all’assessore allo Sport Silvana Pillera di installare un maxi-schermo magari in Cavallerizza o attivare una collaborazione con la multisala di Parona.

U.Z.