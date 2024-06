L’Ateneo è tra i migliori al mondo: "L’università è internazionale e accogliente. La ricerca è di altissimo valore"

Pavia, 6 giugno 2024 – L’Università di Pavia si conferma tra le migliori al mondo. Lo sostiene la 21esima edizione di uno dei sistemi di ranking accademico più autorevoli, il QS World University Rankings 2025, che vede l’Ateneo pavese nella fascia più alta tra gli internazionali. L’analisi riguarda 1.503 università in 106 nazioni, tra cui 42 atenei del nostro Paese. UniPv si conferma tra le migliori 15 in Italia e sale al 440° posto a livello globale, con una performance che l’ha portata negli ultimi cinque anni a scalare la classifica di 200 posti. La graduatoria si basa su cinque criteri di valutazione base, ponderati in base all’importanza: la qualità della ricerca, la “employability“ cioè l’efficacia e la reputazione del titolo di studio nel mondo del lavoro, la “learning experience“ quantificata con il rapporto numerico tra personale docente e studenti, le relazioni internazionali (presenza di studenti stranieri e partnership di ricerca extra-nazionali) e la sostenibilità.

Pavia si distingue per la qualità della ricerca dove guadagna ben 84 posizioni, arrivando al 173° posto al mondo e al 4° in Italia. In Italia poi è quinta per tasso di studenti internazionali. La ricerca targata UniPv è migliore, secondo i dati, del 70,7% delle università del resto del mondo. Un dato negli ultimi anni in costante crescita: il 30% in più rispetto al 20 17. Il risultato è particolarmente prestigioso perché la graduatoria pone Pavia, che per il Censis è da due anni prima fra i grandi Atenei italiani pubblici, a confronto con mega università italiani e globali nonché con istituzioni private e specializzate, locali e internazionali.

“Questa graduatoria, ritenuta una delle più autorevoli – commenta il rettore Francesco Svelto – riconosce soprattutto il valore della ricerca di Pavia e la vocazione sempre più internazionale del nostro Ateneo nelle relazioni scientifiche come nell’accoglienza degli studenti stranieri. Viene premiato l’intenso lavoro della nostra intera comunità accademica e confermata la reputazione che affonda le radici in una storia secolare ma guarda al futuro coinvolgendo tutti i campi del sapere".

«Il miglioramento costante – aggiunge Alessandro Reali, il delegato del rettore a Ricerca internazionale e Ranking – che ci ha portati a guadagnare duecento posizioni in cinque anni rappresenta una conferma importante del valore di Unipv. Sia uno stimolo per tutti verso un’ulteriore crescita, basata in primis su ricerca e didattica di altissima qualità".