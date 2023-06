"Unipv e Tufts University: nuovo accordo per crescere le opportunità d'innovazione"

Un nuovo accordo è stato sottoscritto tra l’Unipv e Scuola di Ingegneria della Tufts University di Boston per far crescere le opportunità d’innovazione e collaborazione. Il rettore Francesco Svelto si è recato alla Tufts per tenere il discorso alla Giornata del laureato e, durante la visita al campus di Medford, con il preside Kyongbum Lee ha firmato un accordo per continuare a sviluppare la collaborazione. Un’intesa avviata nel 2022, quando la Scuola di Ingegneria e il programma di studi italiani della Tufts University hanno inaugurato a Pavia un nuovo corso estivo in Computer science e Lingua italiana tenuto da docenti dell’Ateneo pavese con la Fondazione Alma Mater Ticinenis.

Proprio in questi giorni ha preso il via l’edizione 2023 della Summer school in Computer science. Per cinque settimane 25 studenti della Tufts University risiedono a Palazzo Vistarino, dove seguono corsi di lingua italiana, data science e informatica. "Questo accordo rafforza la collaborazione con la Tufts University School of Engineering – commenta Svelto – Insieme al rettore Lee stiamo lavorando per stabilire una sede permanente di Tufts a Pavia così da facilitare la mobilità di docenti, post-doc e dottorandi. Sono certo che le nostre due Università amplieranno il loro accordo di ricerca, includendo anche altre discipline". "Sono particolarmente entusiasta di lavorare con il rettore Svelto e il suo team per espandere le opportunità di innovazione sulla scena", ha affermato il preside Lee.

M.M.