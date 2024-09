"Una bicicletta recuperata sarà il mio mezzo di servizio"

Che il sindaco Michele Lissia girasse in bicicletta, era noto. Gran parte della campagna elettorale che lo ha portato a palazzo Mezzabarba, è stata condotta pedalando. Ma ora il primo cittadino ha una bici molto speciale con tanto di stemma del Comune di Pavia e la scritta “sindaco“ con i caratteri bianchi su un telaio nero per essere più visibile. "Dopo tanti anni di politica in bicicletta - ha fatto sapere il primo cittadino di Pavia -, mi piace pensare che questo sia di norma davvero il mio mezzo di servizio. Girerò per la città in bicicletta". La due ruote non è stata acquistata, era in uso alla polizia locale ed è stata recuperata tra i mezzi non utilizzati del Comune. Quindi è stata portata a riparare e ora è pronta a girare. La prima uscita del sindaco con il suo “nuovo“ mezzo di servizio è avvenuta sabato in occasione della biciclettata organizzata in memoria del maestro Daniele Marchi. "L’occhio di un ciclista vede tanti problemi, ma anche molte opportunità per migliorare la nostra viabilità e rendere Pavia più sicura e vivibile per tutti – ha aggiunto il primo cittadino –. È una scelta che adotto non solo come mio stile di vita, ma con cui intendo testimoniare il mio impegno per una mobilità sicura sostenibile in città". Proprio una maggiore sicurezza hanno chiesto sabato i manifestanti lamentando troppi pericoli per i ciclisti che si spostano a Pavia. M.M.