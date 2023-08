Un sito internet svela l’antica Basilica

Nell’anno in cui si ricorda un evento del passato come la traslazione delle spoglie di Sant’Agostino arrivate 1.300 anni fa da Cagliari a Pavia, la basilica di San Pietro in Ciel d’Oro che le custodisce guarda al futuro. Lo fa con una serie di iniziative digitali pensate per coinvolgere i fedeli di tutto il mondo. Con Basilica web, infatti, il nuovo sito dedicato alla basilica, i visitatori potranno conoscere la storia millenaria della chiesa fornendo informazioni pratiche ai turisti, scoprire gli aspetti principali della vita di Sant’Agostino e seguire gli eventi in programma. Basilica virtuale, invece offre un’esperienza immersiva che permette ai visitatori virtuali di visitare la basilica come se fossero presenti fisicamente, passeggiare tra le navate, ammirare i dettagli dell’Arca di Sant’Agostino e vivere un’esperienza unica nella storia. Con Basilica live le celebrazioni possono essere seguite in diretta, mentre con Basilica social San Pietro in Ciel d’Oro è più vicina alla comunità digitale grazie alla sua presenza sui principali social media, ricevere aggiornamenti in tempo reale, condividere esperienze e interagire con la comunità agostiniana online.

E, in occasione della solennità di Sant’Agostino che ricorre domani, il copatrono della città viene ricordato con la concelebrazione dei padri Agostiniani presieduta dal priore Giustino Casciano e alle 18,30 con il solenne pontificale presieduto dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, concelebrato con i vescovi lombardi. Al termine l’urna con le reliquie di Sant’Agostino sarà riposta.

M.M.