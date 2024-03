Un mese aggiuntivo di lavori per la riqualificazione del teatro

I lavori di ristrutturazione del teatro “Cagnoni“ slitteranno di almeno un mese. La richiesta di proroga è arrivata dall’impresa di Cameri (Novara) che li sta effettuando. Una necessità dettata dalle difficoltà oggettive di lavorare in uno spazio complesso come quello del teatro di corso Vittorio Emanuele e nel reperimento dei materiali necessari che, si legge in una nota della società, "ha comportato delle attese più lunghe rispetto al consueto". Ulteriori problemi sono arrivate da alcune perdite d’acqua che hanno richiesto delle ulteriori indagini. La situazione non interferirà però con la rassegna primaverile che è stata organizzata per celebrare il 150 anni di vita del “Cagnoni“. Lo conferma il sindaco Andrea Ceffa. "Questo slittamento non ci spiazza – spiega – proprio perché, in sede di riassegnazione dei lavori, ci siamo presi un mese di margine per poter fronteggiare eventuali imprevisti. Nelle previsioni, anche considerando che l’impresa sta lavorando davvero a grande ritmo, il cantiere dovrebbe chiudere tra la fine del mese e l’inizio di aprile". U.Z.