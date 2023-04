Un ladro l’aggredisce i complici lo derubano

Furto con scazzottata in casa di un capralbese. La vittima, nei giorni scorsi, M.C., un cinquantenne, attorno alle 22 stava rientrando a casa quando nel garage della sua abitazione, situata in una zona centrale del paese, è stato aggredito da un uomo (da lui poi descritto come piuttosto alto, di colore, con il volto coperto da una mascherina) che lo ha colpito ripetutamente cercando di rubargli dalle mani il cellulare. La lotta fra i due è poi proseguita nel giardino di casa. L’aggressore non era solo: mentre lui faceva a botte con il padrone di casa, due complici rovistavano nell’abitazione. Alla fine, il cinquantenne è riuscito ad avere la meglio sul ladro e a chiamare i carabinieri, ma al momento del loro arrivo i tre malviventi erano scappati. Magro il bottino: solo pochi spiccioli che il proprietario teneva in casa. Contuso, ma soprattutto psicologicamente provato, il cinquantenne è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale di Crema, dove è stato medicato e poi dimesso.

P.G.R.