Ultras accusati di danni e lesioni: "Prove deboli"

Si aprirà lunedì prossimo l’udienza predibattimentale per otto ultras del Pavia calcio accusati di lesioni e danneggiamento per l’assalto a un pub di Voghera il 3 aprile 2023, dopo una partita di calcio tra la formazione pavese e quella iriense. La giudice Giulia Eleonora Aresini del tribunale di Pavia deciderà se ci sono elementi per proseguire l’iter giudiziario e, quindi, mandare gli imputati a dibattimento o emettere nei loro confronti sentenza di non luogo a procedere. Per l’accusa, secondo la ricostruzione dell’accaduto svolta dagli investigatori, gli otto ultras, che erano legati alla squadra di Pavia dell’epoca, la sera dopo la partita che era stata vinta dalla Vogherese per uno a zero, si erano presentati nel locale, dove fuori era stata appesa una bandiera della squadra iriense. Lì, secondo gli inquirenti, avevano aggredito alcuni presenti ritenuti tifosi della Vogherese, sia a mani nude che usando oggetti d’arredamento del pub. Sono cinque le parti civili al procedimento. Per le indagini sono stati acquisiti anche i filmati della videosorveglianza del locale. Nelle scorse udienze la difesa ha sollevato alcune eccezioni preliminari, "tra cui la tardiva iscrizione nel registro degli indagati, la mancata identificazione dei soggetti, prove indiziarie che riteniamo inutilizzabili così come la scarsa intelligibilità dei filmati, oltre alla rubricazione dei reati ritenuta dalla difesa non conforme al dettato normativo – commenta l’avvocato Maurizio Sorisi, che con il legale Giovanni Adami assiste gli imputati -. Attendiamo l’esito dell’udienza e ci riserviamo ulteriori valutazioni in seguito".

Nicoletta Pisanu