Gropello Cairoli, finto vigile truffa una pensionata e le porta via tutti gli ori di famiglia

Gropello Cairoli (Pavia), 16 maggio 2024 – Stava rientrando in casa quando è stata avvicinata da un uomo che si è qualificato come un agente della polizia locale, ma si è resa conto solo più tardi che era un impostore. La donna, 82enne di Gropello Cairoli, è stata così derubata di tutti i suoi gioielli d'oro, per un valore stimato di oltre 5mila euro. Il finto agente ha raggirato la pensionata sostenendo di dover fare un controllo per una presunta perdita di gas. Ed è riuscito a conquistare la fiducia della vittima, facendosi mostrare dove custodiva gli ori di famiglia, nascosti all'interno di un vaso nel cortile privato dell'abitazione.

Ottenute così le informazioni che voleva, il truffatore le ha comunicate a un complice, entrato in azione senza farsi vedere mentre il finto vigile faceva rientrare in casa la pensionata e la teneva impegnata con i finti controlli. E appena ha avuto dal complice il segnale, si è dileguato rapidamente, lasciando la vittima con la purtroppo tardiva consapevolezza di essere stata raggirata e derubata. Nella tarda mattinata di ieri, mercoledì 15 maggio, la donna è andata alla locale Stazione dei carabinieri a denunciare l'accaduto. Non è stata purtroppo in grado di fornire una dettagliata descrizione del finto vigile, che per non farsi identificare dalla vittima è entrato in azione con il volto coperto da una mascherina e un berretto nero.