"Suo nipote ha causato un grave incidente”: ignara nonna cade nella trappola e consegna i gioielli al finto avvocato

Stradella (Pavia), 26 febbraio 2025 - Un'altra anziana raggirata, con la truffa del finto incidente. Una donna di 80 anni che abita a Stradella ha chiamato i carabinieri ieri, martedì 25 febbraio, quando si è resa conto di essere caduta nel tranello dei truffatori, purtroppo tardivamente. Aveva ricevuto la telefonata di un sedicente appartenente alle forze dell'ordine, che l'ha mandata nel panico riferendole che il nipote era stato responsabile di un grave incidente stradale e c'era necessità urgente di pagargli un avvocato, altrimenti sarebbe finito in carcere.

La donna non aveva in casa soldi in contanti, ma il truffatore l'ha tranquillizzata, seguendo un copione ben collaudato, dicendo che andavano bene anche gioielli in oro e che sarebbe passato direttamente il legale per ritirarli. Così nell'arco di poco tempo è arrivato a casa dell'80enne il finto avvocato, al quale la vittima ha consegnato tutti gli ori che aveva in casa e anche alcuni orologi, per un valore che non è stato quantificato con esattezza ma che sembrerebbe abbastanza ingente. E solo successivamente ha recuperato la lucidità di provare a contattare il nipote, scoprendo così che non aveva avuto alcun incidente e rendendosi conto di aver quindi consegnato i gioielli a un malvivente.