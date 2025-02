Anziana raggirata da falsi tecnici. Si salva solo perché non ha oro

La vittima era cascata nel tranello, facendo entrare in casa i due uomini che si erano presentati come tecnici comunali. Ma non aveva gioielli d’oro né altro di valore e gli impostori se ne sono così andati a mani vuote. È successo lunedì mattina, verso le 11, a Torre d’Isola, in frazione Cascina Grande. I due finti tecnici hanno spaventato la padrona di casa, una donna di 78 anni, per una presunta fuga di gas all’interno delle tubature dell’acqua: sono così riusciti a convincerla a farli entrare in casa e hanno iniziato ad aprire i rubinetti. Hanno poi suggerito alla donna di andare a prendere tutti i gioielli d’oro che aveva in casa, per "metterli al sicuro" da possibili danneggiamenti. La settantottenne ha però spiazzato i malviventi riferendo molto candidamente che non aveva nulla di prezioso, solo un vecchio orologio del marito, non d’oro e di scarso valore. Vanificata la speranza di rubare un prezioso bottino, i due finti tecnici se ne sono andati in fretta, lasciando sbigottita la donna che ancora non si era resa conto delle loro reali intenzioni fino a quando ha raccontato l’accaduto a una vicina, che ha poi chiamato i carabinieri.

S.Z.