Trovato senza vita per un trauma cranico

È stato trovato ormai privo di vita, nella sua abitazione in via Pizzale a Voghera. L’uomo, 92 anni, sarebbe morto per un gravissimo trauma cranico. L’ipotesi più probabile pare al momento quella della conseguenza di una caduta accidentale, ma è stata comunque disposta l’autopsia per chiarire la causa del decesso e confermare che il trauma sia compatibile con gli esiti della caduta. Il ritrovamento è avvenuto nella mattinata di sabato: la figlia non riusciva a contattare telefonicamente il padre e si è rivolta al vicino di casa che, avendo le chiavi, è entrato e ha fatto la macabra scoperta. Sul posto è quindi intervenuta la polizia del commissariato di Voghera, che ha effettuato accertamenti tecnici nell’abitazione. La porta era chiusa a chiave dall’interno e l’anziano sembra che fosse solo in casa, dove non sarebbero stati trovati elementi evidenti per ipotizzare qualcosa di diverso dalla tragica fatalità.

Stefano Zanette